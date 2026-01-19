صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسمال ٹریڈرز کا گل پلازہ کے تاجروں کیلئے معاوضے کا مطالبہ

  • کراچی
اسمال ٹریڈرز کا گل پلازہ کے تاجروں کیلئے معاوضے کا مطالبہ

کراچی(بزنس رپورٹر)اسمال اینڈ میڈیم ٹریڈرز آرگنائزیشن نے گل پلازہ میں پیش آنے والے ہولناک آتشزدگی کے واقعے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع اور اربوں روپے کے مالی نقصان پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔

گل پلازہ کے متاثرہ تاجروں کیلئے سرکاری معاوضے کامطالبہ کرتے ہوئے صدر اسمال اینڈ میڈیم ٹریڈرز آرگنائزیشن محمودحامد نے کہا کہ اس سانحے نے درجنوں خاندانوں کاروزگار چھین لیاہے ۔ انہوں نے واقعے کی عدالتی تحقیقات کرانے پر بھی زور دیا تاکہ ذمہ داروں کا تعین ہو سکے ۔انہوں نے کہا کہ یہ سانحہ کراچی میں فائر سیفٹی کے ناقص انتظامات کی واضح عکاسی کرتا ہے ،کراچی جو خزانے کو تقریباً 70 فیصد ٹیکس فراہم کرتاہے یہاں آتشزدگی جیسے سنگین واقعات پر قابو پانے کیلئے مناسب اور مؤثر انتظامات موجود نہیں جوافسوسناک ہے ۔انہوں نے سوال اٹھایا کہ ملکی معیشت کا مرکزہونے کے باوجود کراچی کو بنیادی حفاظتی سہولیات سے کیوں محروم رکھا گیا ہے ۔صدر اسمال ٹریڈرز نے نشاندہی کی کہ فائر بریگیڈ کا عملہ فائر فائٹر جیکٹس، جدید آلات اور ضروری حفاظتی سامان سے محروم ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

2 ہفتوں میں گندم 800 روپے من مہنگی : چکی کا آٹا 140 روپےکلو فروخت

راہوالی:نالے کی عدم صفائی ، پانی سڑکوں پر جمع ہونے لگا

سابق وزیر صنعت ایس ایم تنویر کا سپر ایشیا گروپ کے ہیڈ آفس کا دورہ

حافظ آباد:گیپکو کی ممکنہ نجکاری کیخلاف ملازمین کی کام چھوڑ ہڑتال جاری

گجرات:ایک ہفتے میں سبزی منڈی کا سیوریج بحال کرنے کا حکم

چودھری پر ویز الٰہی سے ابراہیم نجیب چیمہ اور ابوذرڈار کی ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر