صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سانحہ گل پلازہ کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں،وحدت مسلمین

  • کراچی
سانحہ گل پلازہ کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں،وحدت مسلمین

کراچی(اسٹاف رپورٹر)مسلمین وحدت مسلمین کے مرکزی رہنما علامہ باقر عباس زیدی نے کہا یے کہ ایم اے جناح روڈ کراچی کے مصروف تجارتی مرکز گل پلازہ میں آتشزدگی کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع اور بھاری مالی نقصان نہایت افسوسناک اور دلخراش ہیں۔

یہ واقعہ نہ صرف متاثرہ خاندانوں بلکہ پوری تاجر برادری اور شہر کے عوام کے لیے شدید صدمے کا باعث ہے ۔آگ لگنے کے باعث کئی دکانیں اور کاروباری یونٹس متاثر ہوئے ، جس سے روزگار اور معاشی سرگرمیوں کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچا۔ ریسکیو اداروں اور فائر بریگیڈ کے عملے نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پانے اور متاثرین کو نکالنے کی کوششیں کیں، اب تک امدادی کاروائیاں جاری ہیں جو قابلِ تحسین ہیں۔انہوں نے کہا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سانحے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کی جائیں تاکہ آگ لگنے کی وجوہات کا تعین ہو سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

2 ہفتوں میں گندم 800 روپے من مہنگی : چکی کا آٹا 140 روپےکلو فروخت

راہوالی:نالے کی عدم صفائی ، پانی سڑکوں پر جمع ہونے لگا

سابق وزیر صنعت ایس ایم تنویر کا سپر ایشیا گروپ کے ہیڈ آفس کا دورہ

حافظ آباد:گیپکو کی ممکنہ نجکاری کیخلاف ملازمین کی کام چھوڑ ہڑتال جاری

گجرات:ایک ہفتے میں سبزی منڈی کا سیوریج بحال کرنے کا حکم

چودھری پر ویز الٰہی سے ابراہیم نجیب چیمہ اور ابوذرڈار کی ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر