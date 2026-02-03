صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک عسکری ایجوکیشن سسٹم کے تحت اسپورٹس ڈے کا انعقاد

  • کراچی
کراچی(سٹی ڈیسک)پاک عسکری ایجوکیشن سسٹم، ایئرپورٹ کیمپس ملیر میں بریگیڈیئر عمران الحق، ستارۂ امتیاز (ملٹری) (ریٹائرڈ) کی زیرِ نگرانی اور پرنسپل ثوبیہ مدثر کی مؤثر قیادت میں ایک شاندار اور منظم اسپورٹس ڈے کا انعقاد کیا گیا۔

اس باوقار تقریب کی مہمانِ خصوصی معروف ماہرِ تعلیم لبنیٰ سلطان تھیں۔تقریب کا باقاعدہ آغاز روایتی مشعل روشن کرنے کی پُراثر رسم اور طلبہ کے شاندار مارچ پاسٹ سے ہوا۔اس موقع پر طلبہ نے اپنی اعلیٰ جسمانی صلاحیتوں، مثالی نظم و ضبط اور شاندار اسپورٹس مین شپ کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ لبنیٰ سلطان اور بریگیڈیئر عمران الحق کی خصوصی شرکت نے تقریب کو مزید وقار بخشا۔

 

