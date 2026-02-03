صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرمین سی ڈی اے کا ای اسٹیمپ سینٹر کا دورہ ،اطمینان کا اظہار

  • اسلام آباد
میکنزم سہل بنایا جائے ،نظام سے کیش لیس اکانومی کو فروغ حاصل ہوگا ،رندھاوا

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا نے ایف 8 مرکز میں واقع ای اسٹیمپ سینٹر کا دورہ کیا۔ جدید تقاضوں کے عین مطابق اسلام آباد میں ای-سٹیمپ پیپرز کے کامیاب اجراء کے عمل کا جائزہ لیا۔متعلقہ افسران نے چیف کمشنر اسلام آباد و چیئرمین سی ڈی اے کو ای۔اسٹیمپ پیپرز کے اجراء کے حوالے سے بریفنگ  دی ۔ چیئرمین سی ڈی اے نے ای-سٹیمپ پیپر کے حوالے سے ہونے والی پیشرفت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کیا اور ای-سٹیمپ سینٹر میں آنے والے شہریوں سے ای-اسٹامپ پیپرز پر فیڈ بیک اور مسائل بھی دریافت کئے۔

انہوں نے ای-سٹیمپ پیپرز کے حوالے سے شہریوں سے انکی آراء اور فیڈ بیک کی روشنی میں میکنزم کو مزید سہل بنانے کی ہدایت کی۔ ای-اسٹیمپ پیپر کے نظام سے اسلام آباد شہر میں کیش لیس اکانومی کو فروغ حاصل ہوگا۔اسی طرح شہریوں کو لین دین، پراپرٹیز کے ٹرانسفر، انتقال، خرید و فروخت وغیرہ کے سلسلہ میں آسانی ہوگی۔ 

 

