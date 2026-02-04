صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
عدالتوں کے عملے کا تنخواہوں سے الاؤنسز کی کٹوتی کے خلاف احتجاج

کراچی (اسٹاف رپورٹر) بینکنگ کورٹ اور دیگر وفاقی عدالتوں کے عملے نے تنخواہوں سے الاؤنسز کی کٹوتی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ جوڈیشل اور یوٹیلیٹی الاؤنس فوری طور پر بحال کیے جائیں۔

بینکنگ کورٹ اور دیگر وفاقی عدالتوں کے ملازمین نے تنخواہوں سے الاؤنسز کاٹے جانے کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ وفاقی عدالتی ملازمین نے پاکستان سیکریٹریٹ میں احتجاجی ریلی بھی نکالی، جس میں بڑی تعداد میں ملازمین نے شرکت کی۔ احتجاجی ریلی کے دوران ملازمین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے ، جن پر الاؤنسز کی بحالی کے مطالبات درج تھے ۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ جوڈیشل الاؤنس اور یوٹیلیٹی الاؤنس ختم کیے جانے کے باعث ان کی مجموعی تنخواہیں تقریباً 60 فیصد تک کم ہو گئی ہیں، جس سے ان کے لیے گھریلو اخراجات پورے کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے ۔ملازمین نے مؤقف اختیار کیا کہ مہنگائی کے اس دور میں الاؤنسز کی کٹوتی ناانصافی ہے اور اس فیصلے سے عدالتی عملے کو شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔ احتجاجی ملازمین نے مطالبہ کیا کہ تنخواہوں سے کی گئی کٹوتی واپس لی جائے اور الاؤنسز فوری طور پر بحال کیے جائیں، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔

