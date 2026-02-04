صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی سیالکوٹ کا گورنمنٹ گرلز ہائیر سیکنڈری سکول آڈھا کا دورہ

  • گوجرانوالہ
ڈی سی سیالکوٹ کا گورنمنٹ گرلز ہائیر سیکنڈری سکول آڈھا کا دورہ

سیالکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نمائندہ دنیا) ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے کہا ہے کہ۔۔۔

ملک کی پائیدار معاشی و سماجی ترقی کے لیے خواتین کا تعلیم یافتہ ہونا ناگزیر ہے ، اور جب تک ہم اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کریں گے ، ہم عالمی سطح پر مقابلہ نہیں کر سکتے ۔ یہ بات انہوں نے گورنمنٹ گرلز ہائیر سیکنڈری اسکول آڈھا، تحصیل ڈسکہ کے دورے کے موقع پر طالبات اور اساتذہ سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ڈپٹی کمشنر نے سکول کے مختلف کلاس رومز کا معائنہ کیا اور طالبات سے نصابی سوال و جواب کیے ۔ انہوں نے سکول کے تدریسی عمل اور نظم و ضبط پر اطمینان کا اظہار کیا اور طالبات سے کہا کہ آج کا دور سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کا ہے ، اس لیے انہیں اپنی تمام توجہ حصولِ علم پر مرکوز رکھنی چاہیے اور خود کو جدید دور کے چیلنجز کے لیے تیار کرنا چاہیے ۔دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر نے سکول کے سبزہ زار میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح بھی کیا اور کہا کہ صاف ستھرا اور سرسبز ماحول تعلیمی سرگرمیوں کے لیے انتہائی ضروری ہے ۔اور اسکولوں میں پودے لگانے سے طالبات میں ماحولیاتی تحفظ کا شعور بیدار ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

وزیر مواصلات سے کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقات ،سرمایہ کاری میں دلچسپی

قائداعظم یونیورسٹی میں فارابی سنٹر کا شاندار افتتاح

اسلام آباد میں بلا تعطل پانی کی فراہمی اولین ترجیح ، چیئرمین سی ڈی اے

چوہدری رحمت علی بارے حقائق سے قوم کو آگاہ کیا جائے، سردار یوسف

جمہوریت کیلئے سب سے زیادہ قربانیاں پی پی نے دیں، گورنر پنجاب

مضبوط ریسرچ کلچر کے بغیر قومی ترقی کا خواب ادھورا، پرویز اشرف

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر