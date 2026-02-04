صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شبِ برات رحمت، مغفرت اور اصلاح کا پیغام دیتی ہے ، گورنر

  • کراچی
شبِ برات رحمت، مغفرت اور اصلاح کا پیغام دیتی ہے ، گورنر

کراچی (این این آئی)گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے شبِ برات کے موقع پر قوم کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شبِ برات رحمت، مغفرت اور بخشش کی عظیم رات ہے۔

 جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، توبہ اور اصلاحِ نفس کا خصوصی موقع میسر آتا ہے ۔اپنے خصوصی پیغام میں گورنر سندھ نے کہا کہ شبِ برات ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے ، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے اور معاشرے میں بہتری لانے کا درس دیتی ہے ۔ اس بابرکت رات میں ملک کی ترقی، سلامتی اور خوشحالی کیلئے خصوصی دعائیں کی جائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرکاری سکولوں کی کونسلوں کو فعال کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں

وزیراعلیٰ پنجاب کے متوقع دورہ میانوالی کیلئے اعلیٰ سطح کا اجلاس

میانوالی میں ریسکیو 1122 کی جنوری کارکردگی رپورٹ کا اجلاس

واں بھچراں میں کثیر المنزلہ عمارتوں کے مالکان کو آگ سے بچاؤ کے لازمی اقدامات کیلئے نوٹسز جاری

بکھر بار کو ماڈل ویلیج بنانے کیلئے ترقیاتی کام شروع کر دئیے ،عاصم میکن

بالہ مارکیٹ میں ہیوی مشینری کیسا تھ پختہ تجاوزات مسمار

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر