صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رینجرزکی کارروائی،سپرمارکیٹ لیاقت آبا دسے 3 بھتہ خور گرفتار

  • کراچی
رینجرزکی کارروائی،سپرمارکیٹ لیاقت آبا دسے 3 بھتہ خور گرفتار

کراچی(اے پی پی)پاکستان رینجرز (سندھ)نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے سپر مارکیٹ لیاقت آباد سے بھتہ خوری میں ملوث 3 ملزمان محمد اقبال عرف پپو ولد امام دین، محمد معراج ولد نصیرالدین اور بابر خان بنگش ولد ظہیرخان بنگش کو گرفتار کر لیا۔

ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق گرفتار ملزمان سپرمارکیٹ لیاقت آباد کے علاقے میں روزانہ کی بنیاد پر مختلف دوکانداروں اور ٹھیلے والوں سے یومیہ تقریبا 4 لاکھ روپے بھتہ وصول کرتے تھے اور بھتہ نہ دینے کی صورت میں جان سے مارنے کی دھکمیاں بھی دیتے تھے ،جس کی وجہ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ملزمان عادی مجرم ہیں اور ان کے خلاف شہر کے مختلف تھانوں میں متعدد ایف آئی آرز بھی درج ہیں۔گرفتار ملزمان کے ساتھیوں کی گرفتار ی کے لئے چھاپے مارے جارہے ہیں۔ گرفتار ملزمان کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈی سی کا ڈی ایچ کیو ہسپتال میں طبی سہولیات کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر کی ریونیو کچہری،ترقیاتی سکیموں کامعائنہ

ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس ، جاری سکیموں کا جائزہ

ڈی پی او کی تھانہ کوٹ وساوا اور رجوعہ میں کھلی کچہریاں

پنجاب دھی رانی پروگرام کے تحت اجتماعی شادیوں کی تقریب

جی سی ویمن یونیورسٹی میں دو روزہ کتاب میلہ کا افتتاح

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر