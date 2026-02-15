صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روہڑی:فائرنگ سے اہلکار زخمی، ملزمان سرکاری اسلحہ بھی لے گئے

  • کراچی
روہڑی:فائرنگ سے اہلکار زخمی، ملزمان سرکاری اسلحہ بھی لے گئے

روہڑی(نمائندہ)روہڑی کے قریب دبر تھانے کی حدود میں قومی شاہراہ پر نامعلوم مسلح افراد نے پولیس اہلکار اربیلو کلہوڑو کو فائرنگ کرکے زخمی کر دیا اور سرکاری اسلحہ چھین کر فرار ہو گئے۔

پولیس اہلکار اربیلو کلہوڑو، موٹر سائیکل پر نذیر شاہ پولیس پکٹ پر ڈیوٹی دینے جا رہا تھا، نامعلوم مسلح افراد نے جی تھری رائفل چھینی، زخمی اہلکار کو علاج کے لئے ضیاء الدین ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ایس ایچ او غلام قادر بلو نے بتایا کہ نامعلوم ملزمان کے خلاف دہشت گردی، قتل کی کوشش اور سرکاری اسلحہ چھیننے سمیت مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کرکے ملزمان کی تلاش شروع کردی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
نئے بنگلہ دیش کا ظہور
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بس ایک آنکھ ہی تو ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بنگالی چوہدری کا انتقام
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کیا تبدیلی ناگزیر ہو چکی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بنگلہ دیش کی نئی قیادت اور بدلتا ہوا جنوبی ایشیا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک ازبک تعلقات‘ نئی جہتیں
محمد عبداللہ حمید گل