  • کراچی
کراچی ایکسپو سینٹر میں گل پلازہ کا سب سے بڑا بازار سج گیا

کراچی(آئی این پی)کراچی ایکسپو سینٹر میں گل پلازہ کا سب سے بڑا بازار سج گیا جہاں باقاعدہ تجارتی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے۔

انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایکسپو سینٹر کے 3 بڑے ہالز کو دکانداروں کے لیے مختص کیا گیا ہے جہاں تقریباً 500 اسٹالز لگائے جائیں گے ۔کئی دکانداروں نے پہلے ہی اپنے اسٹالز اور سیٹ اپ تیار کر لیے ہیں تاکہ گاہکوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو سکے ، ہر دکاندار سے فی اسٹال 25 ہزار روپے وصول کیے گئے ہیں تاکہ انتظامی اخراجات کو پورا کیا جا سکے ۔اس سے قبل دکانداروں کو پولو گراؤنڈ میں عارضی جگہ دی گئی تھی، تاہم کھلی جگہ ہونے کی وجہ سے تاجروں کو شدید تحفظات تھے اور بیشتر دکانداروں نے وہاں کاروبار شروع نہیں کیا۔

 

