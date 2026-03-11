صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناظم آباد ٹاؤن، ریکوری نظام مزید بہتر بنانے کی ہدایت

  • کراچی
ناظم آباد ٹاؤن، ریکوری نظام مزید بہتر بنانے کی ہدایت

کراچی(اے پی پی)چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن سید محمد مظفر کی زیر صدارت ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ناظم آباد میں ماہانہ پروگریس رپورٹ کے جائزہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

جس میں ٹاؤن کے مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی اور اپنے اپنے محکموں کی کارکردگی اور ریکوری کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔منگل کو جاری اعلامیہ کے مطابق اس موقع پر وائس چیئرمین محمد نعمان صدیقی اور میونسپل کمشنر اطہر سعید خان بھی موجود تھے ۔اجلاس میں ٹریڈ لائسنس، محکمہ باغات، ایڈورٹائزمنٹ بی اینڈ ارسمیت دیگر محکموں کی جانب سے جاری اقدامات اور ریکوری کی صورتحال پر رپورٹ پیش کی گئی۔چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن نے افسران کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹس کا جائزہ لیتے ہوئے ریکوری کے نظام کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے افسران کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ تمام محکمے اپنی ذمہ داریاں مزید بہتر انداز میں انجام دیتے رہیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ریونیو افسروں کی کارکردگی ،اجلاس طلب کرنیکا اعلان

مجالس اور جلوسوں کے انتظامات اور سکیورٹی اقدامات کا جائزہ

ڈی پی او آفس سرگودھا میں کھلی کچہری کا انعقاد

ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا ڈسٹرکٹ جیل شاہ پور کا دورہ

میانوالی نے شہر میں غیر قانونی تعمیرات کیخلاف انفورسمنٹ آپریشن

پولیس کی کاروائی 100 لیٹر شراب برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی