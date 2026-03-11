صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی قونصلیٹ کے اطراف سڑکیں کھول دی گئیں

  کراچی
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی میں امریکی قونصل خانے کے اطراف سکیورٹی اقدامات کے باعث بند کی گئی سڑکیں ٹریفک کیلئے کھول دی گئیں۔

تریفک پولیس کے مطابق جناح برج سے براستہ ایم ٹی خان روڈ مائی کولائی براستہ بوٹ بیسن مکمل کھول دیا گیا، بوٹ بیسن سے جناح برج جانے والے راستوں پر موجود کنٹینرز ہٹا کر راستے کھول دیے گئے ہیں۔جناح برج سے ایم ٹی خان روڈ براستہ سلطان آباد پی آئی ڈی سی کھول دیا گیا ہے ، پی آئی ڈی سی سے سلطان آباد جانے والے راستے سے بھی کنٹینرز ہٹائے جارہے ہیں۔ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ سلطان آباد جانے والا راستہ بھی کچھ دیر میں کھول دیا جائے گا، عوام سے گزارش ہے کہ راستے کھل چکے ہیں اب غلط سمت سفر نا کریں، سڑک پر موجود محافظ رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔

