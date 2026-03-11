صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اشرافیہ کی مراعات کمی کے بجائے پٹرول بم گرانا ظلم، تنظیم اسلامی

  • کراچی
اشرافیہ کی مراعات کمی کے بجائے پٹرول بم گرانا ظلم، تنظیم اسلامی

خطے کے دیگر ممالک نے قیمتوں میں اضافہ نہ کرکے عوام کوریلیف دیا، شجاع الدین

حیدر آباد (بیورو رپورٹ)اشرافیہ کی مراعات کم کرنے کے بجائے عوام پر پٹرول بم گرانا ظلم ہے ۔ خطے کے دیگر ممالک نے قیمتوں میں اضافہ نہ کرکے عوام کو ریلیف دیا۔ اِن خیالات کا اظہار تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ نے ایک بیان میں کیا۔ اُنہوں نے کہا کہ امریکہ، اسرائیل کی ایران پر جارحیت کے جواب میں برادر مسلم ملک نے آبنائے ہرمز کوبند کر دیا ہے ، جس سے دنیا بھر میں خام تیل کا بحران پیدا ہوا۔ اِس صورتِ حال میں دنیا کے مختلف ممالک تیل کے موجودہ ذخائر کو استعمال میں لا رہے ہیں اور حکومتی سطح پر کفایت شعاری اختیار کر رہے ہیں تاکہ عوام پر مہنگائی کا بوجھ نہ پڑے۔

لیکن حکومت پاکستان نے ایک ماہ کا تیل موجود ہونے کے باوجود پٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کرکے پہلے سے معاشی پریشانی میں مبتلا عوام کو ماہِ رمضان المبارک میں پیس کر رکھ دیا۔ اصل سوال یہ ہے کہ کم لاگت پر خریدے گئے پٹرول کو مہنگے داموں بیچنے کی اجازت دے کر کس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے ؟ تازہ اطلاعات کے مطابق 1 بحری جہاز تیل لے کر پاکستان کے ساحل پر پہنچ چکا اور مزید 2 اگلے چند دنوں میں پہنچ جائیں گے ، لہٰذا پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کو فی الفور واپس لیا جائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

یوم علی ؓ پر جلوسوں ، مجالس کیلئے سکیورٹی پلان مرتب:ڈی سی

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اہم امور،منصوبوں کی پیشرفت کا جائزہ

ترقیاتی سکیموں پر کام کی رفتار بڑھائی جائے :ایم ڈی واسا

ڈی سی کا نگہبان رمضان بازار کا دورہ،سہولیات کاجائزہ

ڈی سی،ڈی پی او کایوم علی ؓ کے جلوس کے روٹ کامعائنہ

اسسٹنٹ کمشنر کا یوم علی ؓ کے جلوس کی سکیورٹی کاجائزہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی