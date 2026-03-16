  • کراچی
میڈیا ورکرز کیلئے پانچ لاکھ روپے مفت راشن کی تقسیم

کراچی (سٹی ڈیسک )پاکستان میڈیا ورکرز آرگنائزیشن (پی ایم ڈبلیو او)کے چیئرمین منصور یوسف نے کہا کہ سال گزشتہ کی طرح اس سال ہم نے کراچی بھر کے میڈیا ہائوسز کے کم آمدنی والے ملازمین کیلئے پانچ لاکھ سے روپے سے زائد کا راشن تقسیم کیا ہے ۔

سیکریٹری پاکستان میڈیا ورکرز آر گنائزیشن عاطف خان کے مطابق کراچی میں ہماری واحد آرگنائزیشن ہے جس نے محدود مسائل کے باوجود کم آمدنی والے ملازمین کی فیملی کے مسلسل چوتھے سال راشن کا انتظام کیا ہے ۔ انشاء اللہ ہم اپنی بساط سے بڑھ کر میڈیا ورکرز کے حقوق کی جدوجہد جاری رکھیں گے اور اس حوالے سے جلد ہی عیدالفطر کے بعد ممبر سازی مہم کا باقاعدہ آغاز کریں گے ۔ 

