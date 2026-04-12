صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری،2ملزمان گرفتار

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)صوبائی وزیر ایکسائز سندھ مکیش کمار چاولہ کی ہدایت پر صوبے بھر میں منشیات فروشوں و اسمگلروں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں۔

 محکمہ ایکسائز و نارکوٹکس کنٹرول ونگ نے کراچی کے علاقوں ضلع غربی و ضلع شرقی میں علیحدہ علیحدہ کاروائیوں کے دوران بڑی تعداد میں منشیات برآمد کرکے دو ملزمان کو گرفتار کرلیا ہے ۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ ایکسائز و نارکوٹکس کنٹرول ونگ ضلع غربی کی ٹیم نے پرانا گولیمار میں کاروائی کے دوران گاڑی سے 27 کلو گرام چرس برآمد کرکے ایک ملزم کو گرفتار کرلیا۔ چھاپہ مار ٹیم نے منشیات اور اسمگلنگ میں استعمال ہونے والی کار کو بھی تحویل میں لے لیا۔

ترجمان کے مطابق ابتدائی تفتیش میں ملزم نے شہر میں منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث بڑے نیٹ ورک کا حصہ ہونے کا بھی اعتراف کیا ہے ۔ علاوہ ازیں ضلع شرقی کے علاقے لسبیلہ میں دوسری کاروائی کے دوران ملزم کے قبضے سے 2 کلو 30 گرام کرسٹل ہیروئن برآمد کرکے ملزم کو گرفتار کرلیا گیا۔ محکمہ ایکسائز و نارکوٹکس کنٹرول ونگ نے دونوں ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرلیے ہیں جبکہ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کروڑوں کے فنڈز جاری ہونے کے باوجود 75 فیصد نہروں کی صفائی نہ ہوسکی

ژالہ باری سے متاثرہ زمینداروں کو ریلیف دینے کا فیصلہ

آر پی او ڈی آئی خان کا بین الصوبائی ، بارڈر پوسٹوں کا دورہ

پیرا فورس کی جانب سے تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن

شہر کو بدمعاشوں کے حوالے نہیں ہونے دینگے ، تاجر

اشتہاری مجرمان کی گرفتاری کیلئے متحرک کردار ادا کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کا لمحۂ عروج
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
امریکہ کہاں آن پہنچا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک تھا گورا،ایک تھا جے شنکر
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیرپا معاہدے سے ایک قدم دوری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اسلام آباد مذاکرات، امن کی فتح
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسلام آباد میں تاریخ رقم
محمد عبداللہ حمید گل