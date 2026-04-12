سیلانی کی بائیکیا رائیڈرز کیلئے مفت پٹرول مہم جاری

  • کراچی
بعض پمپس پر تین روز سے یومیہ ایک لٹر پٹرول مفت فراہم کیا جارہا ہےبائیکیا اورفوڈ سپلائی کرنے والے رائیڈرز کو فائدہ،سیلانی ویلفیئرکو خراج تحسین

کراچی(سٹی ڈیسک)وفاقی حکومت کی جانب سے جاری کفایت شعاری مہم کے دورانسیلانی نے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا شروع کردیا ،بائیکیا رائیڈرز کے لیے بعض پیٹرول پمپس پر یومیہ ایک لیٹر پیٹرول کی مفت فراہمی کا سلسلہ گزشتہ تین روز سے جاری ہے ۔سیلانی کا کہنا ہے کہ رائیڈرز کے لیے ایک لیٹر مفت پیٹرول سے روزگار کا آغاز انہیں دن بھر مزید کئی رائیڈز دلانے کا سبب بن سکتا ہے ۔ تفصیلات کے مطابق سیلانی ویلفیئر انٹر نیشنل ٹرسٹ نے اپنی قومی ذمہ داری سمجھتے ہوئے مخیر حضرات کے تعاون سے پہلے مرحلے میںفوڈ اور بائیکیا رائیڈرز کے لیے ایک لیٹر مفت پیٹرول کی فراہمی کی مہم کا آغاز کردیا ہے ۔گزشتہ تین روز میں اب تک شہر کے مختلف پیٹرول پمپس پر آنے والے سینکڑوں بائیکیا رائیڈرز کو ایک ایک لیٹر مفت پیٹرول فراہم کیا جاچکا ہے۔

بائیک رائیڈرز نے سیلانی کی اس کوشش پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک لیٹر پیٹرول سے انہیں پہلی دو یا تین رائیڈز کی تکمیل میںآسانی ہوگئی ہے اور ان پہلی دو یا تین رائیڈز سے ہونے والی آمدنی سے وہ مزید پیٹرول ڈلواکر سارا دن اپنے کام میںمگن رہتے ہیں۔ سیلانی کے چیئرمین مولانا بشیر فاروق قادری کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میںبے تحاشہ اضافہ بائیک رائڈڑز کے لیے پریشانی کا سبب بن گیا ہے ۔سیلانی نے اپنے محدود وسائل کے مطابق دکھی انسانیت کی خدمت کے جذبے کے تحت اس مہم کا آغاز کیا ہے ۔یہ مہم ابھی کئی روز جاری رہے گی۔اس مہم سے بائیکیا رائیڈرز،فوڈ سپلائی کرنے والے رائیڈرز کو فائدہ پہنچایا جارہا ہے ۔

 

مزید پڑہیئے

لاہور

سبزیاں 115، پھل 110 روپے کلو تک مہنگے فروخت

سکھ یاتریوں کا شہباز شریف کو نوبل انعام کیلئے نامزد کرنیکا مطالبہ

لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام کے فیز 1 اور 2 کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ

مذاکرات کا بغیر کسی نتیجے کے اختتام پذیر ہونا افسوسناک :جماعت اسلامی

پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کیلئے سپلیمنٹری گرانٹ منظور

لاہور سمیت پنجاب بھر میں پولیو مہم کا آج سے آغاز

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کا لمحۂ عروج
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
امریکہ کہاں آن پہنچا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک تھا گورا،ایک تھا جے شنکر
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیرپا معاہدے سے ایک قدم دوری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اسلام آباد مذاکرات، امن کی فتح
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسلام آباد میں تاریخ رقم
محمد عبداللہ حمید گل