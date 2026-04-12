گوجرانوالہ کی مصنوعات عالمی معیار کی حامل، گورنر

ایکسپوز سے کاروباری برادری کو نئے مواقع میسر آتے ہیں، نہال ہاشمی مقامی صنعتکار ملکی معیشت میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں،میڈیا سے گفتگو

کراچی (این این آئی)گورنر سندھ سید محمدنہال ہاشمی نے کہا ہے کہ گوجرانوالہ کی مصنوعات دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان ہیں اور مقامی صنعتکار ملکی معیشت میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وژن اور کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس نوعیت کی نمائشیں صنعتی ترقی کے فروغ میں نہایت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈ اِن گوجرانوالہ ایکسپو 2026 کے باقاعدہ افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ گورنر سندھ نے مزید کہا کہ کراچی پاکستان کا معاشی حب ہے اور اس طرح کی ایکسپوز کے انعقاد سے صنعتکاروں اور کاروباری برادری کو نئے مواقع میسر آتے ہیں، جس سے معیشت کو بھی تقویت ملتی ہے۔

اس سے قبل کراچی ایکسپو سینٹر آمد پر صدر گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور دیگر عہدیداران نے گورنر سندھ کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر معروف پہلوان محمد عمر نے انہیں پگڑی پہنائی جبکہ دیگر پہلوانوں کی جانب سے روایتی نشان بھی پیش کیا گیا۔بعد ازاں گورنر سندھ نے ایکسپو میں قائم مختلف اسٹالز کا دورہ کیا اور نمائش کے لیے رکھی گئی مصنوعات کا تفصیلی معائنہ کیا۔ انہوں نے صنعت اور تعمیرات میں استعمال ہونے والی اشیاء کے اعلیٰ معیار کو سراہتے ہوئے کہا کہ گوجرانوالہ میں تیار کردہ مصنوعات واقعی عالمی معیار کی حامل ہیں۔

 

مزید پڑہیئے

فیصل آباد

کمشنر کے جاری ترقیاتی منصوبے رواں سال مکمل کرنیکا حکم

سیف سٹی پراجیکٹ آخری مراحل میں، جرائم میں کمی متوقع

چنیوٹ جنرل بس بیوٹیفکیشن ، تجاوزات کے خاتمے کا حکم

جماعت اسلامی کی 25 اپریل سے 15 مئی تک رابطہ عوام مہم

جماعت اسلامی ہی ملک کو بحرانوں سے نکال سکتی :یاسر اقبال

جڑانوالہ میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا کام تیز کر دیا گیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کا لمحۂ عروج
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
امریکہ کہاں آن پہنچا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک تھا گورا،ایک تھا جے شنکر
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیرپا معاہدے سے ایک قدم دوری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اسلام آباد مذاکرات، امن کی فتح
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسلام آباد میں تاریخ رقم
محمد عبداللہ حمید گل