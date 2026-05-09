صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حیدر آباد:مکی شاہ روڈ سے سیوریج پانی کی فوری نکاسی کاحکم

  • کراچی
حیدر آباد:مکی شاہ روڈ سے سیوریج پانی کی فوری نکاسی کاحکم

چیف ایگزیکٹو واٹر کارپوریشن کانوٹس، نالے پردکانیں تعمیر سے صفائی مشکل، ایکسینتجاوزات پر طفیل احمد برہم، انجینئرنگ ونگ کو فوری ہٹانے کے احکامات جاری کئے

حیدرآباد (بیورو رپورٹ)واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر طفیل احمد ابڑو نے شہر کی اہم ترین شاہراہ مکی شاہ روڈ پر سیوریج کا پانی جمع ہونے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ عملے کو فوری صفائی اور نکاسی کا حکم دیا۔ جب متعلقہ ایکسین (سیوریج)عابد حسین شیخ نے موقع کا معائنہ کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ مکی شاہ روڈ پر سیوریج لائنوں کے اوور فلو ہونے کی اصل وجہ وہ نالہ ہے جس پر مقامی دکانداروں نے غیر قانونی تجاوزات قائم کر رکھی ہیں۔ ایکسین نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ نالے پر قبضے اور تعمیرات کی وجہ سے عملے کو صفائی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ، جس کے باعث سیوریج کا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔

سی ای او طفیل احمد ابڑو نے اس صورتحال پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انجینئرنگ ونگ کو حکم دیا کہ ان تجاوزات کی نشاندہی کر کے انہیں فوری ہٹایا جائے تاکہ نکاسی آب کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہو سکیں۔ انہوں نے دوٹوک موقف اختیار کیا کہ عوامی مفاد کی خاطر کسی بھی قسم کا دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا اور نالوں پر قبضے کرنے والوں کیخلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائیگی۔علاوہ ازیں سی ای او نے آپریشنل اسٹاف کو ہدایت کی کہ وہ ہیوی مشینری بشمول سکشن مشینوں اور جیٹنگ گاڑیوں کے ذریعے سڑک سے پانی کی نکاسی کو فوری یقینی بنائیں تاکہ شہریوں کو کم دشواری ہو۔ انتظامیہ کی جانب سے مکی شاہ روڈ پر کام کا آغاز کر دیا گیا اور جلد ہی شاہراہ کو ٹریفک کیلئے صاف کر دیا جائیگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

وہاڑی میں ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا

میپکو کا بجلی چوروں کیخلاف گرینڈ نائٹ آپریشن

ملاوٹ شدہ پتی تیار کرنے کے الزام میں مقدمہ درج

سوئی گیس ٹاسک فورس کی کارروائی، 55کیسز کی چیکنگ

رشتہ کے تنازع پر میاں بیوی اور بیٹیوں پر تشدد

گمشدہ بچہ زیر تحویل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا فضل الرحمن کیلئے دعا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پھر وہی مکھڈی حلوہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
معرکۂ حق کے بعد والا پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آبنائے ہرمز: سٹرٹیجک کردار تاریخی تناظر میں … (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
شادیوں پر فضول خرچی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
حج وعمرے کے حوالے سے خواتین کے مسائل …( دوم)
مفتی منیب الرحمٰن