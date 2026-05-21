صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجروں کی حیسکو چیف سے ملاقات، لوڈ شیڈنگ نرمی کی درخواست

  • کراچی
تاجروں کی حیسکو چیف سے ملاقات، لوڈ شیڈنگ نرمی کی درخواست

تجاویز بھی پیش، فیض اللہ کی عید سیزن میں لوڈشیڈنگ میں کمی کی یقین دہانیآئندہ مالی سال میں ریشم بازار کو لوڈ شیڈنگ فری کرنے کا بھی ارادہ ہے ، گفتگو

حیدر آباد (بیورو رپورٹ)انجمن تاجران ریشم بازار کے عہدیداران کے وفد نے صدر آصف میمن کونچ والا کی قیادت میں حیسکو چیف فیض اﷲ ڈاہری سے ملاقات کی اور ریشم بازار میں کاروباری اوقات کے دوران لوڈ شیڈنگ میں نرمی کی درخواست کرتے ہوئے کچھ تجاویز پیش کیں جس پر حیسکو چیف نے ایام عید الاضحی کے درمیان لوڈ شیڈنگ کے اوقات کار میں نرمی کی یقین دہانی کرائی اور نوید سنائی کے آئندہ مالی سال ریشم بازار کو منظم طریقہ کار کے تحت لوڈ شیڈنگ فری کرنے کا بھی ارادہ ہے جس کیلئے تاجر برادری کا تعاون ناگزیر ہے ، وفد کے قائد محمد آصف میمن نے یقین دلایا کہ حیسکو کے ہر اچھے اقدام میں ریشم بازار کا ہر تاجر مکمل تعاون کیلئے تیار ہے لیکن تاجر برادری اور رہائشی صارفین کی خواہشات کو مد نظر رکھ کر ہر فیصلہ اتفاق رائے سے کیا جائے گا۔ اس موقع پر حیسکو چیف نے کہا کہ عوامی سہولت کیلئے یومیہ صبح گیارہ بجے سے ایک بجے تک عوامی شکِایات سننے کیلئے خود موجود ہوتا ہوں اور صارفین کے مسائل کو سنتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے نیپرا کے منظور کردہ قانون پر آگاہی دینے کی ضرورت ہے تاکہ صارف بجلی چوری کے جرم سے بچ کر قانونی طریقہ کار پر بجلی استعمال کرسکے اس کیلئے ایسے پلازوں کے مکین جن کے بلڈرز نے ٹرانسفارمرز لگواکر نہیں دئیے اب مکین خود ملکر نہ صرف اپنا ٹرانسفارمر لگواکر قانونی کنکشن حاصل کرسکتے ہیں بلکہ بجلی چوری کے گناہ اور اضافی اخراجات و جرمانوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

عید الاضحیٰ ،جڑواں شہروں میں انتظامات مکمل ،81ٹریفک اہلکار تعینات

ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کی زیر صدارت اجلاس انسداد پولیو مہم کو موثر بنانے کی ہدایت

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری درخواستوں پر احکامات جاری

محفوظ، منظم اور بلا تعطل سفری سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ،سی ٹی او

ڈاکٹر ذاکر حسین نے کامسیٹس یونیورسٹی ایبٹ آباد کیمپس کے ڈائریکٹر کا چارج سنبھال لیا

پنجاب کالج بھارہ کہو میں ڈاکٹر خلیل طوقار کے اعزاز میں تقریب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پنکی اور Whataboutism
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جھاڑو کون پھیرے گا؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بے بس مسلم عوام اور افغانستان میں بھوک کا ڈیرہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دُلہا دلہن کا مقابلہ اور پاکستان کرکٹ ٹیم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
الطاف حسن قریشی۔ مسلسل تین حادثے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
قربانی کے مسائل
مفتی منیب الرحمٰن