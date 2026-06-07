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پانی کی عدم فراہمی پراحتجاج، مقدمہ درج

  • کراچی
پانی کی عدم فراہمی پراحتجاج، مقدمہ درج

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)قیوم آباد میں پانی کی عدم فراہم کے خلاف احتجاج کرنا شہریوں کو مہنگا پڑ گیا اور مظاہرین کے خلاف کورنگی صنعتی ایریا میں سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔

کورنگی صنعتی ایریا پولیس نے قیوم آباد چورنگی پر پانی کی عدم فراہم کے خلاف احتجاج کرنے کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں 10 نامزد سمیت دیگر درجنوں نامعلوم صورت شناس کے خلاف مختلف دفعات کے تحت درج کرلیا ہے ۔کورنگی صنعتی ایریا تھانے کے اے ایس آئی عبدالقادر چنہ کی مدعیت میں مقدمہ نمبر 692 سال 2026 بجرم دفعات 147، 149، 341، 186 اور 427 کے تحت درج کرلیا گیا ہے۔ مدعی اے ایس آئی عبدالقادر چنہ نے بیان دیا کہ عوام کا ہجوم گاڑیوں کو نقصان پہنچا رہا تھا ۔

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