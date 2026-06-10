صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے پی ایم ایس او کے یوم تاسیس کے حوالے سے اجلاس

  • کراچی
اے پی ایم ایس او کے یوم تاسیس کے حوالے سے اجلاس

کراچی(اسٹاف رپورٹر)اے پی ایم ایس او کی مرکزی کمیٹی کا 48واں یومِ تاسیس کا مرکزی پروگرام حیدرآباد میں منعقد کرنے کا فیصلہ۔۔۔

 ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر مرکزی رہنما سید امین الحق اور مرکزی رہنما ابوبکر صدیقی نے آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن (اے پی ایم ایس او) کی مرکزی کمیٹی کے ذمہ داران سے 48ویں یوم تاسیس کی مناسبت سے اہم ملاقات کی ۔ملاقات میں اے پی ایم ایس او کی تنظیمی سرگرمیوں، طلبہ مسائل، تعلیمی اداروں میں طلبہ کے کردار اور تنظیم کے 48ویں یومِ تاسیس کی تقریبات کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

تنازعات کے حل کیلئے تصادم کے بجائے مذاکرات ضروری ، سپیکر

پاکستان کو مریض کو ٹھیک ہونے میں 8، دنیا میں 3 دن لگتے ، وزیر صحت

چلڈرن ہسپتال کو آئندہ مالی سال تک مکمل ، فعال کردینگے ، کمشنر

محرم الحرام کے دوران امن و امان، سکیورٹی انتظامات بہتر کرنیکی ہدایت

بی آئی ایس پی سماجی تحفظ کے نظام میں ریڑھ کی ہڈی بن چکا ،روبینہ خالد

جہاں واردات ہوگی وہاں کا تھانیدار ذمہ دار ہوگا ،آئی جی

آج کے کالمز

ایاز امیر
جہاں بات بنائے نہ بنے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
آگ کا دریا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں …(2)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آزاد کشمیرمیں افہام و تفہیم کی ضرورت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
تختی بدلنے سے تقدیر نہیں بدلتی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صلہ رحمی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر