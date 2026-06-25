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مسافر سے بھاری مالیت کی غیرملکی کرنسی برآمد

  • کراچی
مسافر سے بھاری مالیت کی غیرملکی کرنسی برآمد

کراچی(اسٹاف رپورٹر)پاکستان کسٹمز نے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے دبئی کے راستے شنگھائی جانے والے مسافر کے قبضے سے بھاری مالیت کی غیرملکی کرنسی برآمد کر لی۔

کسٹمز حکام کے مطابق مسافر کے سامان کی جانچ کے دوران اسکریننگ مشین نے بیگ میں کرنسی کی موجودگی کی نشاندہی کی، جس کے بعد تفصیلی تلاشی میں مختلف ممالک کی کرنسی برآمد ہوئی۔کسٹمز حکام کے مطابق برآمد ہونے والی غیرملکی کرنسی میں 20 ہزار امریکی ڈالر، ایک ہزار 410 چینی یوآن اور ایک ہزار 770 درہم شامل ہیں۔پاکستان کسٹمز نے برآمد شدہ غیرملکی کرنسی کو کسٹمز ایکٹ کے تحت ضبط کر لیا ہے۔

 

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