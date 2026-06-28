صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کی کارروائی، مغوی 13 سالہ بچہ بحفاظت بازیاب

  • کراچی
اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کی کارروائی، مغوی 13 سالہ بچہ بحفاظت بازیاب

طفل یاسر کو 20جون کو نامعلوم ملزمان نے اغوا کیا،رہائی کیلئے 20لاکھ روپے تاوان طلب کیا

کراچی(اے پی پی)اینٹی وائلنٹ کرائم سیل(اے وی سی سی)/ سی آئی اے پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے تھانہ سائٹ سپر ہائی وے انڈسٹریل ایریا کی حدود سے تاوان کی غرض سے اغوا کیے گئے 13سالہ بچے کو بحفاظت بازیاب کرا لیا ۔ترجمان ایس ایس پی اے وی سی سی کے مطابق13 سالہ طفل یاسر 20 جون کو اپنے چچا کے ہمراہ معمول کے مطابق کام پر جانے کے لیے گھرسے نکلا جسے اس کے چچا نے پرانی ایوب گوٹھ چوکی پر اتارا جہاں مغوی طفل یاسر کو نامعلوم ملزمان نے ایک کارمیں اغوا کر لیا اور اس کی رہائی کے عوض 20لاکھ روپے تاوان طلب کیا۔

جس کا مقدمہ تھانہ سائٹ سپر ہائی وے انڈسٹریل ایریا میں درج کیاگیا۔ مقدمہ کی تفتیش اے وی سی سی /سی آئی اے کراچی کے حوالے کی گئی ۔ایس ایس پی اے وی سی سی /سی آئی اے نے اپنی نگرانی میں آٹی اسٹاف کے ہمراہ ایک پولیس ٹیم تشکیل دی جس نے ماڈل کالونی میں کارروائی کرکے مغوی طفل یاسر کو بحفاظت بازیاب کرالیا۔اے وی سی سی نے کارروائی کے دوران 2ملزمان روحیل خان اور روحان خان کوگرفتار کرکے ان کے قبضے سے ایک 9ایم ایم پستول بمعہ راؤنڈز برآمد کرلیا ۔پولیس نے گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

عاشورہ محرم پر اداروں کی کارکردگی شاندار ، ڈپٹی کمشنر

نشتر ہسپتال، منکی پاکس 2 گیسٹرو کے 8مریض زیر علاج

یوم عاشور پرانتظامات،سکندر حیات، سلمیٰ بٹ کا خراج تحسین

کچہری کے باہر دو گروپوں میں تصادم، فائرنگ، 4زخمی

خاوند نے مبینہ طور پر بیوی اور بیٹی کو قتل کردیا

سوئی ناردن ،شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی معطلی کا اعلان

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’اخبار فروشی‘‘ سے ’’اخبار نویسی‘‘ تک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دیکھ موسم کہاں جا رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان اور شہباز شریف کا سچ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جیو اکنامکس دور کی شروعات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چپکی ہوئی سوچ کے ہاتھوں شکست
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی معاشی ترقی کا نیا دروازہ
محمد عبداللہ حمید گل