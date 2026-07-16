صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیملی کو لوٹنے والا ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار

  • کراچی
فیملی کو لوٹنے والا ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار

کراچی(اسٹاف رپورٹر)گارڈن کے علاقے میں فیملی سے اسلحہ کے زور پر چھینا جھپٹی کرنے والا ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار۔

ملزم سے فیملی سے چھینا گیا موبائل فون،پرس اور ایک پستول بمعہ راؤنڈز برآمد.ملزم کی شناخت سبحان کے نام سے ہوئی ہے ، ملزم گارڈن کے علاقے میں کشتی مسجد کے پاس ایک فیملی سے موبائل فون اور پرس چھین کے فرار ہو رہا تھا،پیٹرولنگ پر معمور گارڈن تھانے کی پولیس موبائل نے ملزم کو فرار ہوتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا, جبکہ ملزم کا ایک ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا،ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرکے مزید قانونی کاروائی کے لیے ملزم انویسٹی گیشن حکام کے حوالے کردیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی افواہوں پر متعدد پٹرول پمپ بند، شہری پریشان

ٹریفک جام معمول ، شہریوں کے چالان مہم پر تحفظات

انٹرمیڈیٹ امتحان ،کنٹرولر امتحانات فیصل آباد بورڈ کو تعریفی سرٹیفکیٹ

ایم ڈی واسا کا کمرشل بلوں کی 75 فیصد ریکوری کا ہدف لازمی قرار

ڈائریکٹر لائیو سٹاک کا تاندلیانوالہ میں ویٹرنری مراکز کا دورہ

گیس سلنڈرز کی غیر قانونی ری فلنگ ،دکاندار کو گرفتار کرلیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بس کر دو یار! خدا کے لیے بس کر دو
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سب دیہاڑی لگا رہے ہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ ایران جنگ اور نظریاتی دائرے
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاغذی نان اور چھدامی بھڑبھونجا
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ایران امریکہ تنازع!
مفتی منیب الرحمٰن