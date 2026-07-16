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توہین مذہب کیس، رجب بٹ کے خلاف سزا کے خاتمے کی درخواست مسترد

  • کراچی
توہین مذہب کیس، رجب بٹ کے خلاف سزا کے خاتمے کی درخواست مسترد

کراچی(این این آئی)سندھ ہائی کورٹ نے مشہور یوٹیوبر رجب بٹ کے خلاف درج شعائر اسلام کی توہین کے مقدمے میں سزا کے خاتمے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے تفتیش جلد مکمل کرنے کی ہدایت کردی۔

سندھ ہائی کورٹ نے یوٹیوبر رجب بٹ کی مقدمہ ختم کرنے کی درخواست مسترد کیا اور آئی جی سندھ کو مقدمے کی تفتیش جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے ۔عدالت نے کہا ہے کہ آئی جی سندھ اس بات کو یقینی بنائیں کہ مقدمے کی تحقیقات جلد مکمل ہوں اور ملزم کے خلاف کوئی بھی ثبوت اگر تفتیشی افسر کو نہ ملے تو فوری طور پر متعلقہ عدالت کو رپورٹ دے ۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کی ہدایت پر تین ہفتے کے اندر اندر عمل کیا جائے ۔قبل ازیں عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا جو اب جاری کردیا گیا ہے ۔ 

 

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