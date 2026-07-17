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سجاول میں قاتل کو25سال سزائے قید بامشقت سنادی گئی

  • کراچی
سجاول میں قاتل کو25سال سزائے قید بامشقت سنادی گئی

بدھو تالپر (نامہ نگار)فرسٹ ایڈیشنل سیشن جج سجاول سید اعجاز علی شاہ کی عدالت نے تھانہ سجاول کے قتل کے مقدمہ کا فیصلہ سناتے ہوئے۔۔۔

 ملزم سجاد علی ولد عبدالعزیز سوڈھو کو قتل کا جرم ثابت ہونے پر 25 سال قیدِ بامشقت کی سزا سنادی۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق ملزم نے زمین کے تنازع کے باعث قتل کی واردات کی تھی۔ واقعے کا مقدمہ مقتولہ کے ماموں جمال الدین سوڈھو کی مدعیت میں تھانہ سجاول پر درج کیا گیا تھا۔

 

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