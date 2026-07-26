لاڑکانہ میں 33 ماہ کے دوران 550 گینگز کا خاتمہ، 2650 ملزم گرفتار
لاڑکانہ(بیورو رپورٹ)ڈی آئی جی ناصر آفتاب پٹھان نے گفتگو کے دوران بتایا ہے کہ ان کی قیادت میں 33 ماہ کے دوران 3,370 پولیس مقابلوں کے دوران 550 گینگز کا خاتمہ کیا گیا۔۔۔
جبکہ 2,650 خطرناک جرائم پیشہ عناصر گرفتار کئے گئے ، گرفتار ملزمان سے بھاری مقدار میں اسلحہ و منشیات برآمد کی گئی۔ کارروائیوں میں 14 اشتہاری ملزمان ہلاک، 2 زخمی اور 47 گرفتار کیے گئے۔
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