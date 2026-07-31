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بیوی کو قتل کرکے روپوش ہو جانے والا شوہر گرفتار

  • کراچی
بیوی کو قتل کرکے روپوش ہو جانے والا شوہر گرفتار

کراچی(اسٹاف رپورٹر)تفتیشی ٹیم تھانہ اتحاد ٹاؤن کی تکنیکی بنیادوں پر اہم کارروائی میں بیوی کے قتل میں ملوث مفرور شوہر گرفتار کرلیا گیا۔۔۔

تفصیلات کے مطابق مقتولہ روبی سعیدہ عرف مسکان نے کچھ عرصہ قبل قاتل سے لاہور میں پسند کی شادی کی تھی اور کچھ عرصہ بعد کراچی شفٹ ہوگئے تھے ۔رمضان میں مقتولہ کا والدین سے رابطہ منقطع ہوا۔ شوہر کے ٹال مٹول پر جب کراچی میں رہائش پذیر مسکان کے چچا نے گھر جاکر معلومات کی تو مسکان کی موت کا انکشاف ہوا۔ ملزم شوہر آصف جاوید نے مقتولہ کو 28 ویں روزے کو مار کر خاموشی سے گلشن غازی کے قبرستان میں تدفین کردی تھی۔ واقعہ کا مقدمہ شوہر کے خلاف درج کیا گیا تھا۔ واقعے کے بعد سے ملزم روپوش تھا جسے تکنیکی بنیادوں پر گرفتار کر لیا گیا۔دوران تفتیش مقتولہ کی قبر کشائی بھی متعلقہ حکام کی زیر نگرانی عمل میں لائی گئی تھی۔ کارروائی سب انسپکٹر ناصر خان ایس آئی او تھانہ اتحاد ٹاؤن نے ٹیم کے ہمراہ عمل میں لائی۔ ملزم کو معزز عدالت میں پیش کرکے جسمانی ریمانڈ حاصل کیا جا رہا ہے تاکہ مزید تفتیش مکمل کی جا سکے ۔

 

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