صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایل ڈی اے مجموعی ریونیو اہداف حاصل کرنے میں ناکام

  • لاہور
ایل ڈی اے مجموعی ریونیو اہداف حاصل کرنے میں ناکام

آمدن میں سب سے بڑا فرق کمرشلائزیشن فیس کی مد میں سامنے آیا

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )مالی سال 2024-25 کے اختتام پر لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی اپنے مجموعی ریونیو اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی۔سرکاری دستاویزات کے مطابق ایل ڈی اے نے مجموعی آمدن کا تخمینہ 48 ارب 17 کروڑ 50 لاکھ روپے لگایا تھا، تاہم ادارہ 37 ارب 68 کروڑ 90 لاکھ روپے ہی حاصل کر سکا۔ اس طرح مجموعی طور پر 10 ارب 48 کروڑ 60 لاکھ روپے کا شارٹ فال ریکارڈ کیا گیا، جو مقررہ ہدف کے مقابلے میں 21.77 فیصد بنتا ہے ۔آمدن میں سب سے بڑا فرق کمرشلائزیشن فیس کی مد میں سامنے آیا۔ اس شعبے سے ایک ارب 85 کروڑ روپے کے برابر یعنی 18 ارب 50 کروڑ روپے سے زائد وصولیوں کا ہدف مقرر تھا، لیکن ایل ڈی اے صرف 10 ارب 20 کروڑ روپے وصول کر سکی۔زمینوں کی فروخت بھی مالی اہداف کے مطابق نہ رہ سکی۔ اس مد میں 15 ارب 8 کروڑ 40 لاکھ روپے وصول کرنے کا تخمینہ تھا، مگر اصل آمدن صرف 6 ارب 50 کروڑ 10 لاکھ روپے ریکارڈ کی گئی۔دستاویزات کے مطابق بزنس ریونیو کی مد میں بھی مقررہ ہدف حاصل نہ ہو سکا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب : سکول تعطیلات میں توسیع کی سفارش

گورنر کا ایل ایل بی طلبہ کے نتائج جاری، ڈگری کی تکمیل یقینی بنانے کا حکم

مون سون کے دوران غفلت برداشت نہیں کی جائیگی، کمشنر

سیلاب،عوام افواہوں پر کان نہ دھریں، ڈاکٹر فیصل سلیم

ڈپٹی کمشنر حنا ارشد کا سیف سٹی اور وکٹم سپورٹ سنٹر کا دورہ

رجسٹریشن کے معاملات میرٹ کے مطابق نمٹائے جائیں:بلال سلیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایسے مزے اور کہاں ملتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مون سون
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
اور اب بلیو پاسپورٹ کی بے توقیری
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
میرا میلہ، میرا پنجاب
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
عالمی سطح کا ریاضی دان
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
پاکستان اور توازن کا میزان
امیر حمزہ