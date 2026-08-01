صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ لائیواسٹاک کا ماہی گیروں کیلئے ہنگامی الرٹ جاری

  • کراچی
محکمہ لائیواسٹاک کا ماہی گیروں کیلئے ہنگامی الرٹ جاری

دو روز تک گہرے سمندر کا رخ کرنے سے مکمل گریز کرنے کی ہدایت

 کراچی (این این آئی)محکمہ لائیواسٹاک و فشریز سندھ نے خراب موسمی صورتحال اور سمندر میں طوفانی حالات کے پیشِ نظر یکم اور 2 اگست تک ماہی گیروں کے لیے ہنگامی الرٹ جاری کرتے ہوئے گہرے سمندر میں جانے پر پابندی عائد کر دی ہے ۔ترجمان محکمہ فشریز کے مطابق یہ فیصلہ پی ڈی ایم اے سندھ کی جانب سے جاری کردہ موسمی الرٹ کی روشنی میں کیا گیا ہے ۔ ماہی گیروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دو روز تک گہرے سمندر کا رخ کرنے سے مکمل گریز کریں اور ساحلی علاقوں میں موجود تمام کشتیاں محفوظ مقامات پر منتقل کریں۔

ترجمان نے بتایا کہ یکم اور 2 اگست کو مچھلی کے شکار کے لیے روانہ ہونے والی کشتیاں فوری طور پر واپس لائی جائیں جبکہ محکمہ فشریز نے متبادل انتظامات کے لیے اپنی ٹیموں کو بھی متحرک کر دیا ہے ۔انہوں نے خبردار کیا کہ حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ماہی گیروں سے اپیل ہے کہ ہنگامی صورتحال میں فوری متعلقہ حکام سے رابطہ کریں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سکول ایجوکیشن : 6 روز میں 37 ہزار داخلوں کا ہدف

لڈن میں 22 کروڑ کے سیوریج منصوبوں پر کام جاری

خانیوال میں ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل کرنے کا حکم

وہاڑی میں 28 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر مکمل، ثاقب خورشید

میپکو :کامیاب مالی سال،لائن لاسز کم،100فیصد ریکوری

میلسی میں بارش، عارضی طور پربجلی کی سپلائی معطل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسلم لبرلزم…مصطفی اکیول کا جواب
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(2)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
وفاق کے اتحادی کشمیر میں آمنے سامنے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
جین زی خاموش رہنے والی نہیں
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
قسطوں میں موت کیوں؟
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امامِ اہلسنّت کا مثالی کارنامہ
مفتی منیب الرحمٰن