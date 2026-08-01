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بینک لوٹنے کی کوشش ناکام،ڈاکو سکیورٹی الارم بجنے پر فرار

  • کراچی
بینک لوٹنے کی کوشش ناکام،ڈاکو سکیورٹی الارم بجنے پر فرار

کراچی (اسٹاف رپورٹر)نیو کراچی میں بینک میں ڈکیتی کی کوشش ناکام ہوگئی، ڈاکو سکیورٹی الارم بجنے پر فرار ہوگئے۔

نجی ٹی وی کے مطابق نیو کراچی سیکٹر فائیو ایم میں 3 ڈاکوؤں نے بینک میں ڈکیتی کی کوشش کی لیکن الارم بجنے پر ڈاکو سکیورٹی گارڈ کا پستول چھین کر فرار ہوگئے۔پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ایک ڈاکو نے برقعہ پہن کر خاتون کا روپ دھارا ہوا تھا، ملزمان نے کلہاڑی سے بینک کا شیشہ توڑا اور رقم لوٹنے کی کوشش کی۔پولیس کے مطابق بینک کا سکیورٹی الارم بجنے پر ملزم گھبرا کر فرار ہوگئے ۔تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کردی گئی ہے ۔واضح رہے کہ گزشتہ ماہ پیر آباد منگھوپیر روڈ پر بینک ڈکیتی کی ویڈیو منظرعام پر آئی تھی جس میں ملزمان 60 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہوئے تھے ۔مسلح ملزمان سفید گاڑی میں آئے اور بینک کے اندر داخل ہوئے ، بینک کے مختلف کمروں میں گئے اور کیش جمع کرنا شروع کردیا جب بینک کے ایک کمرے کا دروازہ نہیں کھلا تو ڈاکو نے اسے کرسی سے توڑا۔

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