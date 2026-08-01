صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صفائی اور نکاسی آب میں غفلت پر عملہ کی سرزنش

  • سرگودھا
صفائی اور نکاسی آب میں غفلت پر عملہ کی سرزنش

صفائی اور نکاسی آب میں غفلت پر عملہ کی سرزنش عوامی مسائل کے حل میں کسی قسم کی سستی یا غفلت کو برداشت نہیں کیا جائیگا،یسریٰ بٹ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اسسٹنٹ کمشنر یسرٰی سہیل بٹ نے ماڑی نالہ کا اچانک دورہ کر کے ڈرینج سسٹم اور مختلف چوکنگ پوائنٹس کا معائنہ کرتے ہوئے صفائی اور نکاسی آب میں غفلت پر متعلقہ عملہ کی سرزنش کی۔اسسٹنٹ کم کمشنر نے متعلقہ عملہ کو ہدایت کی کہ تمام رکاوٹوں کو فوری طور پر دور کرتے ہوئے نکاسی آب کو مکمل طور پر بحال بنایا جائے تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے واضح کیا کہ عوامی مسائل کے حل میں کسی قسم کی سستی یا غفلت کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اس لئے صفائی اور نکاسی آب کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے متعلقہ ادارے اپنی ذمہ داریاں بروقت اور احسن انداز میں انجام دیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایف آئی اے کا بڑا کریک ڈاؤن ، حوالہ ہنڈی نیٹ ورک بے نقاب ، ایک کروڑ سے زائد نقدی برآمد

گورنرسندھ نے لائف اسٹائل فرنیچر ایکسپو کا افتتاح کر دیا

ملازمین کے مسائل حل کرنے کیلئے سنجیدہ ،سعید غنی

جماعت اسلامی نے گرین کراچی مہم کا آغاز کردیا

8شہریوں کی بازیابی کی درخواستیں عدم پیروی پر خارج

جامعہ کراچی میں انٹرن شپ پروگرام کامیابی سے مکمل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسلم لبرلزم…مصطفی اکیول کا جواب
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(2)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
وفاق کے اتحادی کشمیر میں آمنے سامنے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
جین زی خاموش رہنے والی نہیں
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
قسطوں میں موت کیوں؟
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امامِ اہلسنّت کا مثالی کارنامہ
مفتی منیب الرحمٰن