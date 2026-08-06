صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپورخاص:ضبط گندم چکیوں کو واپس یا رقم دی جائے ،مالکان

  • کراچی
میرپورخاص:ضبط گندم چکیوں کو واپس یا رقم دی جائے ،مالکان

تمام دستاویز،حکومتی تقاضے موجود، اسکے باوجود غیرمنصفانہ رویہ اختیار کیا گیامطالبات پر عمل نہ ہوا تو عدالتوں سے رجوع کریں گے ، فیضان، آصف و دیگر

میرپورخاص (بیورو رپورٹ ) میرپورخاص آٹا چکی ایسوسی ایشن نے چکی مالکان کو درپیش مسائل کے فوری حل اور ریلیف کی فراہمی کے لیے چیف سیکرٹری، سیکرٹری خوراک، ڈپٹی کمشنر میرپورخاص اور ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کو تحریری درخواست ارسال کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ ہونے والی مبینہ ناانصافی کا ازالہ کیا جائے ۔ درخواست میں چکی مالکان ملک فیضان، آصف ملک، عجب گل پٹھان اور سہیل احمد نے مؤقف اختیار کیا ہے کہ چند روز قبل انتظامیہ کی جانب سے ان کی آٹا چکیوں سے ہزاروں من گندم زبردستی اٹھا لی گئی تاہم تاحال نہ تو گندم واپس کی گئی اور نہ ہی اس کی قیمت ادا کی گئی ہے ، ان کے پاس آٹا چکی چلانے سے متعلق تمام قانونی دستاویزات اور حکومتی تقاضے مکمل موجود ہیں، اس کے باوجود ان کے ساتھ غیرمنصفانہ رویہ اختیار کیا گیا۔ اگر انتظامیہ کو کسی قسم کا اعتراض تھا تو قانون کے مطابق پہلے نوٹس جاری کیا جاتا مؤقف سننے کا موقع دیا جاتا اور مقررہ قانونی طریقہ کار اختیار کیا جاتا، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مبینہ غیرقانونی کارروائی کی فوری، شفاف اور غیرجانبدارانہ انکوائری کراکرضبط کی گئی گندم فوری واپس یا اس کی رقم ادا کی جائے ، جبکہ ملوث افسران کے خلاف کارروائی کی جائے اور آئندہ کسی آٹا چکی مالک کے خلاف بغیر قانونی طریقہ کار کارروائی نہ کی جائے ۔مطالبات پر عملد نہ کیا گیا تو اپنے قانونی حقوق کیلئے  عدالتوں و دیگر مجاز فورمز سے رجوع کریں گے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پبلک ٹرانسپورٹ مین اوور لوڈنگ، اوور چارجنگ، خواتین نشستوں کی خلاف ورزیوں پر احتجاج

آٹے کی قیمت کم نہ ہوسکی، روٹی نان بھی مہنگے

یومِ استحصالِ کشمیر:کشمیریوں سے اظہارِ یکجہتی کیلئے بڑی ریلی

پراپرٹی کی منتقلی، ِشہری سے لاکھوں روپے کا فراڈ

ون وے قوانین کی خلاف ورزی پر ڈرائیور گرفتار

احاطہ کچہری میں فائرنگ ،خوف و ہراس،6افراد پر مقدمہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
یورپی سمندروں میں ڈوبتے پاکستانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اہلِ ملتان کی استقامتِ قدیم
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
حماس نے ہتھیار رکھ دیے مگر…
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سسٹم، نیا یا پرانا؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
مصطفی کمال! آپ سے کچھ باتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امام احمد رضا اور ردِّ بدعات ومنکَرات
مفتی منیب الرحمٰن