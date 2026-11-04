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نائٹ میچ کھیلنے والی پوری ٹیم ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹ گئی

  • کراچی
نائٹ میچ کھیلنے والی پوری ٹیم ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹ گئی

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)منظور کالونی میں نائٹ میچ کھیلنے والی پوری ٹیم ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹ گئی۔

تفصیلات کے مطابق ڈاکوؤں نے گزشتہ رات منظور کالونی سیکٹر ایف میں ڈکیتی کی واردات انجام دی، تین مسلح ڈاکوؤں نے کرکٹ میچ کھیلنے والے نوجوانوں کو اسلحے کے زور پر یرغمال بنایا، ملزمان پوری ٹیم سے موبائل فونز اور نقدی چھین کر فرار ہوئے ۔سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا گیا کہ ملزمان نے واردات کے دوران کرکٹ میچ کھیلنے والے نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا، مسلح ملزمان واردات کے بعد باآسانی فرار ہوگئے ۔پولیس کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی تلاش جاری ہے، دو سے تین موبائل ملزمان کم عمر لڑکوں سے مسلح ملزمان لوٹ کر فرار ہوئے۔ واقعے میں متاثرہ نوجوانوں نے پولیس کو تفصیلات سے آگاہ کیا ہے ۔ایس ایچ او بلوچ کالونی شہزادہ سلیم کے مطابق قانونی کارروائی کر رہے ہیں۔

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