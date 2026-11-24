کے ایم سی گراؤنڈ کی لائٹس بحال
کراچی(سٹی ڈیسک )پی آئی بی کالونی کے ایم سی گراؤنڈ کی خراب لائٹس کی مرمت اور بحالی پر علاقہ مکینوں نے چیئرمین جناح ٹاؤن کا شکریہ ادا کیا ۔ لائٹس کی درستگی سے گراؤنڈ میں شام کے اوقات میں روشنی کی سہولت بحال ہوگئی۔
پی آئی بی کالونی کے ایم سی گراؤنڈ کی خراب لائٹس کی مرمت اور بحالی پر علاقہ مکینوں نے چیئرمین جناح ٹاؤن کا شکریہ ادا کیا ۔ لائٹس کی درستگی سے گراؤنڈ میں شام کے اوقات میں روشنی کی سہولت بحال ہوگئی۔
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