صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکول اساتذہ کی ویڈلاک ٹرانسفر کیلئے سیس پورٹل آج سے اوپن

  • لاہور
سکول اساتذہ کی ویڈلاک ٹرانسفر کیلئے سیس پورٹل آج سے اوپن

لاہور( خبرنگار)پنجاب بھر کے ہزاروں سکول ٹیچرز کے لئے ویڈلاک ٹرانسفر کے لیے سیس پورٹل آج ( اتوار )10اگست سے دوبارہ کھول دیا جائے گا۔

محکمہ تعلیم کی نئی پالیسی کے مطابق صرف ویڈلاک ٹرانسفر کا آپشن کھولا جائے گا تاکہ اساتذہ اپنے تبادلوں کی درخواستیں آسانی سے جمع کرا سکیں۔شوہر سرکاری ملازم نہ ہونے کی صورت میں بھی ویڈلاک ٹرانسفر کا حق حاصل ہوگا۔گزشتہ ڈیڑھ ماہ سے ریشنلائزیشن کے باعث ویڈلاک ٹرانسفر پر پابندی تھی جو اب ختم ہو رہی ہے ۔اساتذہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 10اگست کے بعد سیس پورٹل پر جا کر اپنی ویڈلاک ٹرانسفر کی درخواست جلد از جلد جمع کرائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ہسپتال کی بہتری ، مسائل کے حل کیلئے عملی اقدامات کا حکم

جنوبی پنجاب:1006 ترقیاتی منصوبوں کیلئے 309 ارب مختص

کپاس کی 32لاکھ ایکڑ پر کاشت ، روئی کی 55 لاکھ گانٹھ ہدف

واسا کا مون سون پلان کے تحت نکاسی آب آپریشن جاری

خانیوال : 679سکولوں کیلئے 92کروڑ کا ترقیاتی بجٹ منظور

ممکنہ سیلاب :لودھراں میں حفاظتی انتظامات مکمل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
78سال کا پاکستان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کب تک ایسا چلے گا؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
چکوال کا پروفیسر غنی جاوید
رؤف کلاسرا
رشید صافی
بھارت چین کی دہلیز پر
رشید صافی
عمران یعقوب خان
زود پشیمانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
فوجی بیڑے میں جدید چینی ہیلی کاپٹر
محمد عبداللہ حمید گل