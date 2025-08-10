صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسم گرما کی تعطیلات کے چھٹے ہفتے کا ججز روسٹر جاری

  • لاہور
موسم گرما کی تعطیلات کے چھٹے ہفتے کا ججز روسٹر جاری

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کی پرنسپل سیٹ پر موسم گرما کی تعطیلات کے چھٹے ہفتے کا ججز روسٹر جاری کردیا گیا، 11 اگست سے 3 ڈویژن بینچ سول اور فوجداری اپیلوں پر سماعت کرینگے۔

تفصیلات کے مطابق 12 سنگل بینچ حکم امتناعی، ضمانت، اندراج مقدمہ سمیت کیسز کی سماعت کریں گے ،نوٹیفکیشن کے مطابق پرنسپل سیٹ پر ڈویژن بینچز میں کام کرنیوالے ججز بطور سنگل بینچ بھی کیسوں کی سماعت کریں گے ،چیف جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس عبہر گل خان پر مشتمل بینچ تمام نوعیت کی اپیلوں پر سماعت کرے گا، جسٹس شمس محمود مرزا اور جسٹس ملک محمد اویس خالد پر مشتمل بینچ تمام نوعیت کی سول اپیلوں پر سماعت کرے گا، اسی طرح جسٹس محمد جواد ظفر اور جسٹس طارق محمود باجوہ پر مشتمل بینچ فوجداری اپیلوں پر سماعت کرے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چہلم امام حسین ؓپر فول پروف سکیورٹی انتظامات کرینگے ،ڈی سی

میونسپل کمیٹی کی جشن آزادی و معرکہ حق سائیکل ریلی

ٹو بہ :ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس

جشن آزادی ،معرکہ حق تقریبات:ایف ڈی اے کمپلیکس سج گیا

سکیورٹی کا انتظام نہ کرنے پر2دکانداروں کیخلاف مقدمات درج

کھلا پیٹرول فروخت کرنے والا دکاندار حوالات پہنچ گیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
78سال کا پاکستان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کب تک ایسا چلے گا؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
چکوال کا پروفیسر غنی جاوید
رؤف کلاسرا
رشید صافی
بھارت چین کی دہلیز پر
رشید صافی
عمران یعقوب خان
زود پشیمانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
فوجی بیڑے میں جدید چینی ہیلی کاپٹر
محمد عبداللہ حمید گل