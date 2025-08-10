موسم گرما کی تعطیلات کے چھٹے ہفتے کا ججز روسٹر جاری
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ کی پرنسپل سیٹ پر موسم گرما کی تعطیلات کے چھٹے ہفتے کا ججز روسٹر جاری کردیا گیا، 11 اگست سے 3 ڈویژن بینچ سول اور فوجداری اپیلوں پر سماعت کرینگے۔
تفصیلات کے مطابق 12 سنگل بینچ حکم امتناعی، ضمانت، اندراج مقدمہ سمیت کیسز کی سماعت کریں گے ،نوٹیفکیشن کے مطابق پرنسپل سیٹ پر ڈویژن بینچز میں کام کرنیوالے ججز بطور سنگل بینچ بھی کیسوں کی سماعت کریں گے ،چیف جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس عبہر گل خان پر مشتمل بینچ تمام نوعیت کی اپیلوں پر سماعت کرے گا، جسٹس شمس محمود مرزا اور جسٹس ملک محمد اویس خالد پر مشتمل بینچ تمام نوعیت کی سول اپیلوں پر سماعت کرے گا، اسی طرح جسٹس محمد جواد ظفر اور جسٹس طارق محمود باجوہ پر مشتمل بینچ فوجداری اپیلوں پر سماعت کرے گا۔