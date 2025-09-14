خسرو بختیار اور ہاشم جواں بخت کے ناجائز اثاثے ، درخواست سماعت کیلئے مقرر
لاہور(کورٹ رپورٹر) لاہور ہائیکورٹ میں خسرو بختیار اور ہاشم جواں بخت کے ناجائز اثاثہ جات کی انکوائری نہ کرنے کیخلاف درخواست سماعت کیلئے مقرر۔۔۔
چیف جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں ڈویژن بینچ 15 ستمبر کو سماعت کریگا، عدالت نے چیئرمین نیب کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا ہے ، درخواست میں مؤقف اپنایا گیا ہے کہ خسرو بختیار اور ہاشم جواں بخت نے ناجائز اثاثے بنائے ، نیب کو انکوائری کے لئے درخواست دی،عدالتی حکم کے باوجود خسرو بختیار اور ہاشم جواں بخت کے خلاف نیب نے درخواست نہیں نمٹائی، عدالتی حکم عدولی پر چیئرمین نیب کیخلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔