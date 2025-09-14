پیسی :10ڈاکٹروں کیخلاف محکمانہ کارروائی ، 4کوشوکاز
لاہور (این این آئی) کمشنر پنجاب سوشل سکیورٹی محمد علی نے سوشل سکیورٹی ہسپتال کوٹ لکھپت لاہور کا اچانک دورہ کیا۔
اس موقع پر ہسپتال کے مختلف شعبہ جات اور سیکشنز کا معائنہ کیا گیا اور ہسپتال کے انتظامی امور اور سروس ڈلیوری کے معیار کا جائزہ لیا گیا۔ ڈاکڑز کے باقاعدگی سے وارڈز راؤنڈ نہ کرنے پر کمشنر نے سخت نوٹس لیا۔ کمشنر سوشل سکیورٹی محمد علی کے معائنہ اور ریکارڈ کی چیکنگ کے دوران وزٹ نہ کرنے کا معاملہ سامنے آیا۔جس پر 10 ڈاکڑز کے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز کرنے کی ہدایت کی گئی جبکہ شام اور رات کے 4 ڈاکڑز کو شوکاز جاری کرنے کے احکامات دیے گئے ۔ کمشنر نے ڈاکڑز و دیگر سٹاف کی حاضری کو خصوصی طور پر چیک کیا اور ہسپتال میں صفائی ستھرائی، ریکارڈ کی چیکنگ اور ادویات کی فراہمی کا بھی جائزہ لیا۔