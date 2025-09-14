صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
لاہور(سٹاف رپورٹر)ملٹری لینڈز اینڈ کنٹونمنٹ ڈیپارٹمنٹ نے کنٹونمنٹ بورڈ کے لیے انٹرنل آڈٹ فریم ورک کا آغاز کردیا۔سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل (ر) محمد علی کی ہدایت پرنقاب کشائی کی گئی۔

ایک جامع اندرونی آڈٹ بورڈ کے لیے ایک اہم قدم ہے ، جو ملک بھر میں کنٹونمنٹ بورڈ کے لیے ایک اہم قدم ہے ۔ شفافیت، جوابدہی، اور آپریشنل فضیلت کو بڑھاناہے ۔ جبکہ بیرونی آڈٹ پہلے سے ہی ڈائریکٹوریٹ جنرل آڈٹ، ڈیفنس سروسز ڈی جی کے ذریعے کیے جا رہے ہیں، ایک اندرونی میکانزم کی ضرورت طویل عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی۔

