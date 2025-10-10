صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایچ اے کے اشتہاری معاہدوں میں بڑی تبدیلیاں

  • لاہور
کینال روڈ پر واقع گیارہ انڈر پاسز کو اشتہاری مہم کے لیے لیز پر دیا تھا

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )لاہور میں اشتہارات کا انداز بدلنے لگا - پنجاب حکومت نے ماحول دوست پالیسی کے تحت پینا فلیکس کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے ۔ فیصلے کے بعد پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کو اپنے اشتہاری معاہدوں میں بڑی تبدیلیاں کرنا پڑ رہی ہیں۔ذرائع کے مطابق پی ایچ اے نے حال ہی میں کینال روڈ پر واقع گیارہ انڈر پاسز کو اشتہاری مہم کے لیے لیز پر دیا تھا۔ لیز معاہدے میں کنٹریکٹرز کو پینا فلیکس کے ذریعے اشتہاری مہم چلانے کی اجازت دی گئی تھی۔

تاہم نئی پالیسی کے بعد یہ اجازت نامے غیر مؤثر ہو گئے ہیں۔اب لاہور میں اشتہارات صرف ڈیجیٹل ایڈورٹائزمنٹ بورڈز کے ذریعے ہی لگائے جا سکیں گے ۔ پی ایچ اے نے کنٹریکٹرز کو پینا فلیکس ہٹانے اور ڈیجیٹل بورڈز لگانے کے لیے دو ماہ کا گریس پیریڈ دے دیا ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ کنٹریکٹرز نے پینا فلیکس پر پابندی کے بعد پی ایچ اے کو معاہدہ منسوخ کرنے یا شرائط میں نرمی کی استدعا کی تھی، تاہم اتھارٹی نے معاہدہ برقرار رکھتے ہوئے صرف اشتہاری مواد کی نوعیت تبدیل کرنے کی اجازت دی ہے ۔اب پی ایچ اے کی جانب سے کینال روڈ انڈر پاسز اور پیڈیسٹرین برجز پر ڈیجیٹل سکرینز نصب کی جائیں گی۔ جس سے شہر کے اشتہاری ڈھانچے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ۔

اسلام آباد

چیئر مینCDAکا دورہ ٹی چوک فلائی اوور،جلد تکمیل کی ہدایت

پاکستان کا توانائی کا نظام بیسویں صدی کی بنیاد پر کھڑا ، شیریں رحمن

ملک بھرمیں انسداد پولیو مہم 13 اکتوبر سے شروع ہو گی

کا روباری حضرات، صنعتکار پا کستا نی معیشت کے اہم ستون، وفاقی محتسب اعجاز احمد

ڈی سی مری آ ج کالی مٹی میں کھلی کچہری لگائیں گے

راولپنڈی میں دفعہ 144 پر عملدرآمدکرائیں گے، سی پی او

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ