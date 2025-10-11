صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واٹس ایپ کاہیڈ آفس پاکستان میں ہوتاتوبلالیتے :ہائیکورٹ

  • لاہور
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں وکیل کے داماد کی عدم بازیابی کے متعلق کیس کی سماعت ، عدالت نے مغوی کی بازیابی کے لیے 15 اکتوبر تک ملتوی دے دی۔ جسٹس چودھری سلطان محمود نے سماعت کی۔۔۔

، انہوں نے ایس پی انویسٹی گیشن سے استفسارکیا کہ کیا رپورٹ ہے ؟ جس پرایس پی انویسٹی گیشن نے بتایا کہ واٹس ایپ لوکیشن کیلئے متعلقہ ادارے کو لکھا گیا ہے ، مگر ابھی تک رپورٹ موصول نہیں ہوئی۔ عدالت نے کہاکہ اگر واٹس ایپ کا ہیڈ آفس پاکستان میں ہوتا تو ہم انہیں نوٹس دیکر بلا لیتے ۔انہوں نے ایس پی انویسٹی گیشن کو ہدایت دی کہ متعلقہ افسرکو فوری نوٹس کریں۔

 

