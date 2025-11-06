صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاسپورٹ فیس کی ادائیگی کا نیا آن لائن نظام متعارف

  • لاہور
پاسپورٹ فیس کی ادائیگی کا نیا آن لائن نظام متعارف

لاہور (نیوز رپورٹر) ڈائریکٹوریٹ جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹس نے شہریوں کے لیے پاسپورٹ فیس کی ادائیگی کا نیا آن لائن نظام متعارف کرا دیا۔

نئے نظام کے تحت اب شہری ایک منٹ میں فیس جمع کرا سکیں گے اور نیشنل بینک آف پاکستان کی طویل قطاروں میں کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس حوالے سے ترجمان نے بتایا کہ اب درخواست گزار ‘‘پاسپورٹ فی آسان  موبائل ایپ ویب پورٹل کے ذریعے کسی بھی وقت اور کہیں سے بھی پاسپورٹ فیس ادا کر سکتے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد عوام کے لیے پاسپورٹ کے اجرا کے عمل کو آسان اور مؤثر بنانا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پیاز پہنچ سے دور،270روپے کلو تک فروخت

سمبڑیال:دھواں اگلتی فیکٹریاں،بھٹے سموگ کا باعث،بیماریاں پھیلنے لگیں،انتظامیہ کی چشم پوشی

ڈسکہ :مختلف واقعات میں خاتون اور مرد اغوا

25462نئے یونٹس کا محکمہ ایکسائز کے سسٹم میں اندراج

ریلوے لائن کے نزدیک پارک میں لنڈا بازار قائم

گوجرانوالہ کزن گروپ کے وفد کی یوسف رضا گیلانی سے ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ … (2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مسجد کا انتظام کس کی ذمہ داری ہے؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زہران ممدانی کی کامیابی کے مضمرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہ جو تاریک مٹی پہ مارے گئے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(5)
مفتی منیب الرحمٰن