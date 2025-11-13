صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامسیٹس یونیورسٹی کا کانووکیشن 1689 گریجوایٹس میں ڈگریاں تقسیم

  • لاہور
کامسیٹس یونیورسٹی کا کانووکیشن 1689 گریجوایٹس میں ڈگریاں تقسیم

لاہور(سٹاف رپورٹر)کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد لاہور کیمپس میں 45 واں کانووکیشن منعقد کیا، جس میں 1,689 گریجوایٹس کی تعلیمی کامیابیوں کا جشن منایا گیا۔

تقریب میں مہمانوں نے شرکت کی جن میں پروفیسر ڈاکٹر راحیل قمر ریکٹر ،پروفیسر ڈاکٹر سرفراز احمدڈائریکٹر سی یو آئی لاہور کیمپس، ڈاکٹر فہیم اے قریشی، رجسٹرار سی یو آئی، پروفیسر ڈاکٹر شوکت علی حیات، پروفیسر ڈاکٹر محمود احمد بودلہ، پروفیسر ڈاکٹر سلیم فاروق شوکت، سابق ڈائریکٹرز، سجاد احمد مدنی، کنٹرولر امتحانات اور یونیورسٹی سنڈیکیٹ اور سینیٹ کے ممبران شامل تھے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ترقیاتی کاموں کے مثبت نتائج جلد محسوس ہونگے ،شرجیل میمن

پی آئی ڈی کے تحت ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق سیمینار

پسند کی شادی:لڑکی کے بیان پر شوہر کی گرفتاری کا حکم

اسٹیل مل سے جبری برطرف ملازمین کے خلاف مقدمہ درج

گھریلو ناچاقی پر ملیربرہانی ٹاؤن میں شوہر نے بیوی کو قتل کرکے خودکشی کرلی، پولیس کی تحقیقات جاری

حوالہ ہنڈی میں ملوث گینگ کا کارندہ گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ساتویں صدی عیسوی کی ایک خاتون سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جٹ جانے تے بجو جانے( مکرّر)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سرسیّد‘ مکتبِ فراہی اور جمہور علما
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
18ویں سے 28ویں ترمیم تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عالم اسلام کا اثاثہ، مفتی محمد تقی عثمانی … (2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(دہم)
مفتی منیب الرحمٰن