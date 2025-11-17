صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکالرز کا کردار اُمت کے مستقبل کا تعین کرتا : طاہرالقادری

  • لاہور
سکالرز کا کردار اُمت کے مستقبل کا تعین کرتا : طاہرالقادری

اہل علم اُمت کی فکری عمارت کے ستون ہیں،پی ایچ ڈی سکالرز سے خطاب

لاہور(سیاسی نمائندہ) سرپرست اعلیٰ تحریک منہاج القرآن طاہرالقادری نے منہاجینز فورم کے زیر اہتمام فکری نشست جس میں 5 سو سے زائد پی ایچ ڈی اور ایم فل سکالرز نے شرکت کی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دین کی حقیقی روح علم و تحقیق ہے ، اہل علم امت کی فکری عمارت کے ستون ہے ، دعوت دین دینا فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین ہے ، امت کا ہر شخص داعی ہے ، جس کے پاس دین کا جتنا علم ہے اس پر فرض ہے کہ وہ اس علم کو دوسروں تک پہنچائے فکری نشست میں جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے فاضلین (منہاجینز) اور پی ایچ ڈی و ایم فل سکالرز، محققین نے بڑی میں تعداد شرکت کی۔فکری نشست کا اہتمام منہاجیز فورم کے صدر شاہد لطیف قادری کی طرف سے کیا گیا۔ موجودہ دور میں اُمت مسلمہ کو فکری رہنمائی، محققانہ تحقیق اور علمی بصیرت کی شدید ضرورت ہے اور یہ ذمہ داری سب سے زیادہ اہل علم، محققین اور دینی سکالرز پر عائد ہوتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ محققین اور سکالرز کا کردار اُمت کے مستقبل کا تعین کرتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بجلی کنکشن فیس میں ہو شر با اضافہ ، سنگل فیز 22 ہزار 800 اور تھری فیز 67 ہزار روپے مقرر

سیٹلائٹ ٹاؤن میں تجاوزات کرنیوالوں کیخلاف آپریشن تیز کرنے کافیصلہ

ریسکیو 1122 ، ٹریفک حادثات کے متاثرین کی یاد کا عالمی دن منایا گیا

پھٹے کپڑے ،ٹوپی ، ہاتھ میں سپارہ ،کمسن بھکاریوں کی یلغار

بسوں اور ویگنوں میں ایل پی جی کااستعمال بڑھ گیا

گجرات:عالمی معیار کے ریسٹورنٹ اور فٹنس جم کا افتتاح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر