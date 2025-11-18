صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اسلامی کا3 روزہ اجتماع، قافلوں کی روانگی شروع

  • لاہور
جماعت اسلامی کا3 روزہ اجتماع، قافلوں کی روانگی شروع

اجتماع آئین سے منحرف ظالمانہ نظام کو بدلنے کی تحریک کا نقطہ آغاز:لیاقت بلوچ

 لاہور (سیاسی نمائندہ)جماعت اسلامی کے مینارِ پاکستان پر 21تا 23نومبر کو 3 روزہ اجتماع عام کیلئے انتظامات مکمل کر لیے گئے ۔ ملک بھر سے قافلوں کی لاہور کی جانب روانگی شروع ہوگئی ۔ نائب امیر جماعت اسلامی و ناظم اجتماع عام لیاقت بلوچ نے مینار پاکستان اجتماع عام کے مقام پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کل پاکستان اجتماع آئین سے منحرف ظالمانہ نظام کو بدلنے کی تحریک کا نقطہ آغاز ہے ۔ آئین کو بازیچہ اطفال بنا دیا گیا ہے اور مفاد پرست ٹولہ اپنی مرضی سے اس میں تبدیلیاں کررہا ہے ۔اس موقع پر مرکزی نائب امیرڈاکٹر اسامہ رضی،ڈپٹی سیکرٹری جنرل اظہر اقبال حسن، وقاص انجم جعفری،شیخ عثمان فاروق، سیکرٹری اطلاعات شکیل ترابی،پنجاب وسطی کے امیر جاوید قصوری،حلقہ لاہور کے امیرضیا الدین انصاری اوردیگر ذمہ داران بھی موجود تھے ۔ جاوید قصوری نے اجتماع کی تیاریوں کا جائزہ لیتے کہا یہ اجتماع ملکی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ثابت ہوگا جس میں ملک کے طول و عرض سے عوام، خواتین، نوجوان اور بچے بڑی تعداد میں شریک ہوں گے ۔ اجتماع کا مقصد قوم کو ایک ایسا صالح اور مضبوط قیادت کا راستہ دکھانا ہے جو پاکستان کو درپیش مسائل کے حل میں عملی کردار ادا کر سکے ۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس