صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ای او بی آئی میں اڑھائی سو بھرتیوں کیلئے گرین سگنل

  • لاہور
ای او بی آئی میں اڑھائی سو بھرتیوں کیلئے گرین سگنل

کامیاب امیدوار ایک ہفتے میں اسناد کی تصدیق کرائیں،سکروٹنی کمیٹی

لاہور(خبر نگار)ایمپلائزاولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن میں اڑھائی سو سیٹوں پر بھرتیوں کیلئے کمیٹی نے امیدواروں کو گرین سگنل دیدیا ۔سکروٹنی کمیٹی نے کامیاب امیدواروں کوایک ہفتے کے اندر اسناد کی تصدیق کرانے کی ہدایت کردی۔ تصدیق کے بعد کمیٹی بھرتیوں کے حتمی منظوری دے گی ۔گریڈ 16 سے 18 تک ایگزیکٹو سے ڈائریکٹر لیول بھرتیاں ہونی ہیں۔چار ماہ سے بھرتیوں کا معاملہ لٹکا ہوا ہے ۔ادارے میں مستقل چیئرمین نہ ہونے پر بھرتیوں سمیت دیگر معاملات التوا کا شکار ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس