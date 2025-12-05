صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاپتہ کم عمر 2دوست بازیاب

  • لاہور
لاپتہ کم عمر 2دوست بازیاب

لاہور(کرائم رپورٹر )شاہدرہ کے علاقے میں لاپتہ ہونے والے دو کم عمر دوست موسیٰ اور رمضان کو پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے بازیاب کر لیا۔

ڈی ایس پی غلام دستگیر کے مطابق دونوں 5 سالہ بچے گھر سے کھیلتے ہوئے نکلے ، راستہ بھٹک گئے اور ایک دوسرے سے جدا ہو کر لاپتہ ہوگئے تھے ۔15 کی کال موصول ہوتے ہی ایس پی سٹی بلال احمد کی ہدایت پر ایس ایچ او شاہدرہ اسد عباس کی سربراہی میں دو خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئیں جنہوں نے بھرپور کوششوں کے بعد ایک بچے کو شیخوپورہ روڈ اور دوسرے کو جی ٹی روڈ سے تلاش کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ٹو بہ :پنجاب سوشیو اکنامک رجسٹری سروے کی کارکردگی کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا رات گئے ڈی ایچ کیو ہسپتال کا اچانک دورہ

ڈی پی او چنیوٹ کی کھلی کچہری ، لوگوں کے مسائل سنے

جڑانوالہ تحصیلدار کی کارروائی،قبضہ ختم ، زمین مالکان کے حوالے

غیر آباد پلاٹس کی فوری صفائی کیلئے 15 روز کی مہلت

اے ایف ڈی مشن کا فرنچ واٹرٹریٹمنٹ پلانٹ سائٹ کا دورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ