صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی کا قصور بھر کا تفصیلی دورہ صفائی‘ تجاوزات پر سخت احکامات

  • لاہور
ڈی سی کا قصور بھر کا تفصیلی دورہ صفائی‘ تجاوزات پر سخت احکامات

قصور(نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر قصور محمد آصف رضا کا شہر بھر کا تفصیلی دورہ، صفائی، تجاوزات اور ٹریفک بحالی کیلئے سخت احکامات۔

 ڈی سی نے مین فیروزپور روڈ، موڑ کمال چشتی، گنڈا سنگھ روڈ سمیت اندرون و بیرون شہر کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے صفائی ستھرائی، تجاوزات، بیوٹیفکیشن، پلانٹیشن اور ٹریفک کی صورتحال کا جامع جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے تجاوزات اور ناقص صفائی پر پیرا فورس اور میونسپل کمیٹی پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے واضح ہدایات دیں کہ شہر سے تجاوزات کا فوری خاتمہ کیا جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کمشنر کا دورہ پیر محل، تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال کا معائنہ

کیمیکل ڈور تیار اور فروخت کرنیوالوں کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا سہولت بازار کا دورہ ،ضروری ہدایات جاری

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا کمالیہ کے مختلف قبرستانوں میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ

ڈی پی اوچنیوٹ کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل حل کرنے کی ہدایت جاری

ایف ڈی اے کی سروسز میں جدید اصلاحات کا سلسلہ جاری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل