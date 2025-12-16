ڈپٹی کمشنرقصورنے قطرے پلا کر پولیو مہم کا افتتاح کر دیا
والدین بچوں کو معذوری سے بچانے کیلئے دو قطرے لازمی پلوائیں، محمد آصف
قصور(نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنرقصور محمدآصف رضا نے بابابلھے شاہ ڈسٹرکٹ ہسپتال میں بچوں کو قطرے پلا کر انسداد قومی پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ اتھارٹی ، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ، ایم ایس بابابلھے شاہ ہسپتال قصور، فوکل پرسن ڈبلیو ایم او اور محکمہ ہیلتھ کے دیگر افسر بھی موجود تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر بتایا کہ ضلع میں قومی انسداد پولیو مہم 15تا18دسمبر تک جاری رہے گی۔مہم کے دوران پانچ سال سے کم عمر 7لاکھ 51ہزار828بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائینگے ۔مہم کے دوران 6ماہ سے لیکر 5سال تک کے بچوں کو وٹامن اے کے کیپسول بھی دئیے جا رہے ہیں۔ ضلع میں مجموعی طور پر 2990ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جن میں 2785 موبائل ٹیمیں،131فکسڈ ٹیمیں اور 74ٹرانزٹ ٹیمیں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہی ہیں۔مہم کی کامیابی کیلئے 126یو سی ایم اوز’578ایریا انچارجز تعینات کئے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ والدین اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کیلئے پولیو کے دو قطرے لازمی پلوائیں اور ٹیموں کیساتھ تعاون کریں۔ پولیو کے خاتمے کے لیے معاشرے کے تمام طبقات کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ مہم کے 100 فیصد نتائج حاصل کرنے کیلئے تمام موجودہ وسائل کو بروئے کار لایا جائیگا۔